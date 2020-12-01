مصر: مستعدون لشراء لقاح كورونا في أي وقت مهما كانت التكلفة

وفي السياق، أضاف الوزير: "الاحتياجات المالية لشراء لقاح كورونا جاهزة في أي وقت، والتدبير المالي موجود وجاهز في هذه اللحظة للتعامل مع الوضع، ولم يتم تحديد التكلفة، لكننا جاهزون أيا كانت التكلفة عندما يتم تحديد اللقاح، ولا نتردد أبدا لأن هذا الأمر أولوية بالنسبة إلينا".

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وحول قرض مصر من صندوق النقد الدولي، قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON"، إن قيمته 8 مليارات جنيه، حصلت مصر على الجزء الأول منه بواقع 2.8 مليارات دولار، وتبقى 5.2 مليارات دولار.

وأضاف معيط:

حصلنا على ملياري دولار من أصل 5.2 مليار دولار متبقية، وهذه الدفعة سنحصل فيها على 1.6 مليارات دولار، والدفعة الأخيرة سنحصل عليها في نهاية العام المالي بواقع 1.6 مليار دولار.

وأكد الوزير أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة سيتم في نهاية الأسبوع الجاري، لافتا إلى وجود لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتتكون من وزير القوى العاملة ومجموعة من الوزارات المعنية، وحصلت عملية مراجعة لكل المتقدمين.

وتابع الوزير: "انتهينا إلى وجود 2.3 مليون شخص انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وهم من سيبدؤون الصرف، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريا بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهي ديسمبر ويناير وفبراير، وعملية التسجيل وتقديم البيانات وفحصها اكتشفت تكرار بعض الأرقام القومية وأرقاما قومية لمتوفين".