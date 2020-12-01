أشار وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس، إلى أن الخرطوم مهتمة بالعمل على توطين صناعة المخابز ضخمة الإنتاج، حسب وكالة الأنباء السودانية.
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وتابع عباس، أن السودان مهتم بتطوير صناعة الخبز وتوفيره بسهولة للمواطن.
وأكد الوزير أن تطوير هذه الصناعة يعمل على توفير الخبز الجيد للمواطن السوداني، وفق خطة تستهدف كل الولايات السودانية.
واليوم الثلاثاء بدأ تشغيل تجريبي لمجمع وادي النيل لإنتاج الخبز في مجمع وادي النيل.
ويتكون المصنع من 10 خطوط إنتاجية بطاقة تصميمية 1500 كيس في اليوم.
وتستعد الخرطوم لرفع اسم السودان من قوائم رعاية الإرهاب الأمريكية، التي منعت مؤسسات السودان من التعامل مع كثير من المنظمات والدول.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير سوداني: نسعى لتوطين هذه الصناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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