المالكي يدعو دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين

وكان المالكي يتحدث أمام حفل نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

ودعا وزير الخارجية دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين ودعم السلام القائم على حل الدولتين والمتسق مع قواعد القانون الدولي.

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واعتبر أن "التضامن الحقيقي يدعم الحق على الباطل، وينتصر للعدالة على الاستعمار، وينتصر للسلام على الاحتلال".

وطالب المالكي بضرورة "مواجهة محاولات سلطات الاحتلال إلغاء وطمس الهوية الفلسطينية، عبر ارتكاب الجرائم والسياسات الممنهجة وواسعة النطاق، من تهجير وقتل واضطهاد".

وأكد أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتضامن معه في مسيرته إلى الحرية هو "الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ".

وقال إن القضية الفلسطينية تتعرض إلى "محاولات بائسة للتقويض والتصفية، من خلال استمرار إسرائيل باحتلالها وتغولها على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة الى خططها للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتسريع وتيرة الاستيطان غير الشرعي، والتصعيد الخطير في مدينة القدس المحتلة ومحيطها".

وختم وزير الخارجية الفلسطيني كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى "إرغام إسرائيل" على الامتثال إلى قواعد القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك عبر إقامة دولة فلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين في سجون إسرائيل.