‏الصحة الكويتية ترخص استخدام عقارين لعلاج المصابين بكورونا

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال عبد الله منجد البدر، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في الكويت إنه "صدر ترخيص استخدام تحت بند الطوارئ لعقار Bamlanivimab من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية الذي يستخدم لعلاج حالات كوفيد-19 الخفيفة إلى متوسطة لدى المرضى البالغين والأطفال أكثر من 12 عاماً ممن لديهم عوامل خطورة تجعلهم أكثر عرضة لتدهور حالتهم المرضية".

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وأضاف البدر: "صدر ترخيص استخدام تحت بند الطوارئ أيضا لدواء Barcitinib لاستخدامه كدواء مضاف لعقار Remdesivir لعلاج حالات كوفيد-19 لدى المرضى البالغين والأطفال أكثر من سنتين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى والذين يحتاجون إلى الأكسجين أو إلى أجهزة التنفس الصناعي".

وشدد البدر على "حرص قطاع الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة على توفير أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة لمرضى كوفيد -19 فيدولة الكويت".

وأشارت الوكالة إلى أن الكويت هي الدولة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التي رخصت عقار Bamlanivimab.

وأضافت أنها كذلك "تعد من أوائل دول العالم التي رخصت دواء Barcitinib بعد اعتماد هذه الأدوية من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وهو ما يؤدي إلى توفير هذه العلاجات المهمة وإتاحتها للمرضى في الكويت في أسرع وقت".