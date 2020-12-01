"بعد 10 سنوات جاي تعتذر"... علاء مبارك يعلق على اعتذار إعلامي لوالده

وعلاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس الذي أزاحته انتفاضة 25 يناير 2011 عن السلطة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، أعاد نشر مقطع مصور للمسلماني وهو يعتذر على الهواء للرئيس الأسبق وأفراد أسرته.

وفي المقطع يظهر فيه المسلماني خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية "Ten"، قائلا إن الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه "الطبعة الأولى" الذي كان يبث على قناة دريم عن مقبرته.

وتابع المسلماني: "أنه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال "نص كلمة" الذي تحدث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة".

وأشار المسلماني إلى أنه لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب تربيته الريفية لكنه استند إلى مظلة الكاتب الكبير أحمد رجب، وأدرك فيما بعد أنه لم يكن مصيبًا في هذا التناول.

​وقدم المسلماني اعتذارًا لأسرة مبارك لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، وقال إنه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة تلك التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أن أصحاب تلك التقارير لهم أهوائهم الشخصية.

وتعليقا على ما قاله المسلماني قال علاء مبارك: "بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر!، بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني!".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في شهر فبراير/شباط عن عمر ناهز الـ92 عاما.