شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل التورم تحت العينين يزداد مع تقدم السن؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يعد التورم أو الانتفاخ الخفيفان تحت العينين حالة شائعة مع تقدم السن، إذ تضعف الأنسجة حول العينين، بما في ذلك بعض العضلات التي تدعم الجفون. الدهون الطبيعية التي تدعم العينين تنزلق حينئذ إلى الجفون السفلية، وتتسبب في ظهور الجفون بشكل منتفخ. يمكن للسوائل أيضاً أن تتراكم في المساحة تحت عينيك، مما يضيف للتورم.



وحسب أطباء «مايوكلينيك» فإن التورم تحت العينين هو أمر جمالي في الأغلب ونادراً ما يكون علامة على مشكلة طبية مختفية. العلاجات المنزلية، مثل الكمادات الباردة، تساعد على تحسين شكل الجيوب تحت عينيك. للانتفاخ المزعج والمستمر تحت العينين، يمكن أن تصبح جراحة الجفون خياراً.

الأعراض

ويمكن أن تتضمن الجيوب تحت العين الآتي:

ورماً خفيفاً

جلداً مترهلاً أو مرتخياً

هالات داكنة

زيارة الطبيب

وقد لا تعجبك كيف تبدو، ولكن عادةً ما تكون الأكياس تحت العينين غير ضارة ولا تحتاج إلى رعاية طبية. زُر طبيبك إذا كان التورم حاداً أو مستمراً أو مؤلماً أو مثيراً للحكة أو أحمر اللون.

سيرغب طبيبك في استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى التي يمكنها الإسهام في التورم، مثل أمراض الغدة الدرقية أو الالتهابات أو الحساسية. يمكنه إحالتك إلى طبيب متخصص في العيون (طبيب عيون) أو الجراحة التجميلية أو الجراحة التجميلية للعين (جراح رأب العين).

الأسباب

ومع التقدم في العمر، تضعف أبنية الأنسجة والعضلات التي تدعم الجفنين. وقد يبدأ الجلد بالتدلي وقد تنتقل الدهون المقتصرة على المنطقة حول العين (الحَجَاج) إلى المنطقة أسفل العين. وكذلك يمكن أن تتراكم السوائل في المساحة أسفل العين وتجعل بذلك المنطقة أسفل العين تبدو منتفخة أو متورمة. هناك عوامل عديدة تسبب أو تزيد هذا التأثير سوءاً، ومنها:

احتباس السوائل، خصوصاً عند الاستيقاظ أو بعد تناول وجبة مالحة

قلة النوم

حالات الحساسية

التدخين

الوراثة — قد تكون الانتفاخات أسفل العين متوارثة في العائلات

العلاج

وغالباً ما تكون الانتفاخات أسفل العينين مشكلةً تجميليةً لا تحتاج لعلاج. ويمكن علاجها وتخفيفها بوسائل منزلية وسلوكياتٍ حياتيةٍ لا أكثر.

كما أن العلاج الطبي والجراحي متوافرٌ أيضاً إن كنت تشعر بالضيق من مظهرها. لا يغطي التأمين الصحي ذلك النوع من العلاج خاصةً إن كان هدفه الوحيد تجميلياً.

الأدوية

إذا كنت تعتقد أن التورم تحت العين ينجم عن الإصابة بالحساسية، فاسأل طبيبك عن أدوية الحساسية الطبية.

العلاجات

وتُستخدم العديد من علاجات التجاعيد لتحسين مظهر الانتفاخ تحت العينين. يتضمن هذا التسوية بالليزر، والتقشير الكيميائي، والذي قد يحسن من لون البشرة، ويشدها، ويجدد مظهر الأكياس تحت العينين.

جراحة الجفن

واعتماداً على ما يسبب الانتفاخات تحت العينين، قد تكون جراحة الجفن (رأب الجفن) أحد خيارات العلاج. أثناء جراحة رأب الجفن، يقوم الجراح بإزالة الدهون الزائدة من خلال شق في الثنية الطبيعية للجفن العلوي أو داخل الجفن السفلي. ثمّ يقوم مرة أخرى بضم الجلد بغرز صغيرة جداً. وعادة ما تُجرى هذه الجراحة في العيادات الخارجية.

بالإضافة إلى علاج الانتفاخات تحت العينين، يمكن أيضاً لجراحة رأب الجفن إصلاح ما يلي:

الجفون المنتفخة

الجلد الزائد للجفن العلوي الذي يعوق الرؤية

الجفون السفلية المتدلية، والتي قد تسبب بياضاً يظهر أسفل القزحية؛ الجزء الملوّن من العين

الجلد الزائد على الجفون السفلية

تحدث مع طبيبك عن الآثار الجانبية لجراحة الجفون — جفاف العينين والعيون الدامعة والألم والتورم والكدمات وعدم وضوح الرؤية. تشمل المضاعفات النادرة فقدان البصر والنزيف والعدوى وإصابة عضلات العين وتآكل القرنية وتدلي الجفن.

رأب الجفن

وجراحة رأب الجفن هي بمثابة نوع من الجراحة تعالج تدلي جفنيك وقد تنطوي على إزالة الجلد الزائد والعضلات والدهون. كلما تقدمت بالعمر، تتمدد جفونك وتضعف العضلات التي تدعمهما. ونتيجة لذلك، قد تتجمع الدهون الزائدة فوق أو تحت جفنيك، مما يسبب ارتخاء الحواجب وتدلي الجفنين العلويين ووجود أكياس أسفل عينيك.

إلى جانب جعلك تبدو أكبر سناً، يمكن أن يقلل ترهل الجلد الشديد حول عينيك من الرؤية الجانبية (الرؤية المحيطية)، وخاصة الأجزاء العلوية والخارجية لمجال الرؤية. يمكن أن تقلل أو تقضي جراحة رأب الجفن على مشاكل الرؤية وتجعل عينيك تبدو أصغر وأكثر انتباهاً.

للمساعدة في تحديد ما إذا كانت جراحة رأب العين مناسبة لك أم لا، تعرّف على ما يمكنك توقعه بشكل واقعي واكتشف فوائد ومخاطر جراحة رأب العين.

ويمكنك التفكير في رأب الجفن إذا كنت تعاني من الجفون المتدلية أو المترهلة التي تمنع فتح عينيك بالكامل أو سحب جفنيك لأسفل. إزالة النسيج الزائد من أعلى جفنيك يمكن أن يحسّن من رؤيتك. يمكن أن يؤدي رأب الجفن العلوي والسفلي إلى أن يبدو شكلك أصغر وأكثر تنبهاً.

ربما يكون رأب الجفن خياراً إذا كنت تعاني:

جفون علوية منتفخة أو متدلية

الجلد الزائد بالجفنين العلويين الذي يمنع رؤية الأشياء المحيطة

الجلد الزائد على الجفنين السفليين

انتفاخات أسفل العينين

ويمكن أن تخضع لرأب الجفن في نفس الوقت مع إجراء آخر، مثل رفع الحاجب، أو شد الوجه أو سنفرة الجلد.

المخاطر

وتشمل المخاطر المحتملة لجراحة الجفن الآتي:

العدوى والنزف

تهيج وجفاف العين

صعوبة في إغلاق العين أو مشاكل أخرى في الجفون

تندب ملحوظ

إصابة بعضلات العين

تلون الجلد

الحاجة إلى جراحة متابعة

عدم وضوح الرؤية مؤقتاً أو قد يحدث، نادراً، فقدان في البصر

المخاطر المرتبطة بالجراحة بشكل عام، بما في ذلك رد فعل الجسم تجاه التخدير والإصابة بجلطات الدم

وينبغي التحدث إلى طبيبك حول ما ينطبق عليك من المخاطر الجراحية. ويمكن أن يساعدك فهم ما تنطوي عليه جراحة رأب الجفن ووزن الفوائد والمخاطر في تحديد ما إذا كان هذا الإجراء خياراً جيداً.

7 نصائح للحد من الأكياس تحت العين

تشكل العديد من أنماط الحياة والعلاجات المنزلية عوامل يمكن أن تساعد في الحد من الأكياس تحت العين أو القضاء عليها وأهمها:

01قم باستخدام كمادة باردة. قم بترطيب قطعة قماش نظيفة بمياه باردة. أثناء الجلوس، ضع قطعة قماش رطبة على الجلد تحت وحول العينين لعدة دقائق بالضغط الخفيف.

02قلل من السوائل قبل الخلود إلى النوم وقلل من الملح في نظامك الغذائي. سوف يقلل هذا من احتباس السائل والذي يمكن أن يتسبب في ظهور الأكياس تحت العينين.

03امتنع عن التدخين. يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم الأكياس تحت العينين.

04 الحصول على قسط كافٍ من النوم. بالنسبة لمعظم البالغين، يُعد النوم لفترة تتراوح من سبع إلى تسع ساعات فترة لا بأس بها.

05 قم برفع رأسك قليلاً أثناء النوم. قد يكون مفيداً وضع وسادة إضافية أو دعم مقدمة الفراش. رفع رأس السرير كلياً بعض البوصات. يساعد هذا في منع السوائل من التراكم حول العينين وأنت نائم. إن الهالات السوداء التي تحدث بسبب احتباس السوائل في الجفون السفلية عادةً ما تذهب حين تستيقظ.

06قم بالحد من أعراض الحساسية. تجنّب المواد المثيرة للحساسية إن أمكن ذلك. قم باستخدام أدوية الحساسية التي يتم صرفها دون وصفة طبية. تحدث إلى الطبيب حول استراتيجيات الوقاية إذا تعرضت للإصابة بتفاعلات حساسية الجلد تحت العين بسبب صبغات الشعر أو الصابون أو مستحضرات التجميل أو مسببات الحساسية الأخرى.

07استخدام مستحضرات التجميل. إذا كنتِ ترغبين في إخفاء الهالات أسفل العين، فقومي باستخدام مستحضرات التجميل.