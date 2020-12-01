دراسة: النوم المريح يقلل مخاطر الإصابة بقصور القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على قسط جيد من النوم ويتمتعون بعادات نوم صحية قد يساعدون على حماية أنفسهم من قصور القلب.



وجد الباحثون أنه من بين أكثر من 400 ألف بالغ، كان الأشخاص الذين يتمتعون بأنماط نوم صحية أقل عرضة بنسبة 42٪ للإصابة بقصور القلب على مدى 10 سنوات، مقارنة مع الأشخاص الذين لديهم عادات نوم غير صحية. وأفاد أولئك الذين ينامون بشكل جيد بخمسة أشياء: الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة، وعدم الشخير، وعدم مواجهة أي صعوبة في النوم أو البقاء نائمين لوقت طويل، وعدم التعب أثناء النهار، والشعور بالنشاط في الصباح.

وقد تم نشر نتائج الدراسة على موقع مجلة «سيركوليشن» الإلكتروني في السادس عشر من نوفمبر، بحسب ما أورد موقع «يو بي آي» الإلكتروني.