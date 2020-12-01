شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: كف يد 12 موظفاً وإحالتهم للتحقيق لتسجيلهم «مواعيد وهمية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزراة الصحة عن صدور قرار بكف يد 12 موظفاً من منسوبيها، وذلك بعد اكتشاف تسجيلهم مواعيد وهمية في عدد من المراكز الصحية في وزارة الصحة.

وأوضحت في تعميم لها إنه نظراً لما رصدته الوزارة من قيام 12موظفاً بتسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يتنافى مع قيم الوزارة التي تركز على تقديم الخدمة لمن يحتاجها مع المحافظة على موارد الدولة.

وأكدت أنه سيتم التعامل مع الممارسات مستقبلاً بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة.