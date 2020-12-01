الجزائر تحدد شروطا معينة لاقتناء اللقاح المضاد لكورونا

وخلال استضافته بالقناةالإذاعية الوطنية الأولى في حصة "ضيف الصباح" اليوم، قال إن "هناك شروطا تم تحديدها في التعامل مع ملف اللقاح، بعد اعتماده رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية "، حسبما صرحت به جريدة "الشروق" الجزائرية.
وأضاف أن المعايير المطروحة للاختيار تخص نسبة نجاعته، وكذا التمحيص حول أعراضه سواء على المدى الطويل أو القصير، فضلا عن مدى تناسبه مع المناخ الجزائري لضمان النقل والتخزين، فحسبه الجزائر تتعامل بحذر مع ملف اللقاح، لأن هناك سباقا اقتصاديا وصحيا للمخابر.
كما ذكر أن هناك مفاوضات ولقاءات، مع سفراء وممثلي عدة مخابر أعلنت تطوير لقاح كورونا، لكنها في مرحلة استكشاف فقط. ورجح اللجوء إلى اقتناء لقاح من عدة مخابر، بالنظر إلى صعوبة توفير الكمية المطلوبة من جهة واحدة، في ظل المنافسة والطلب الدولي الضخم عليه.
وفيما يتعلقبالسعر المحدد، فقد قال إن الحكومة قد صرحت سابقا أنها ستوفر الغلاف المالي المطلوب للعملية مهما كان حجمه.
يذكر أن سعر اللقاح المعلن عنه من قبل عدة مخابر، يتراوح بين 5 إلى 35 دولارا، ويعد لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، حسب ما هو معلن لحد الآن، الأرخص في السوق العالمية بما يعادل 1200 دينار جزائري. وكانت الجزائر قد أعلنت أمس عن نيتها توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل مجاني على المواطنين.
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