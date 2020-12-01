شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الثلاثاء، تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 170 ألفا و149 إصابة.

وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام، أنه تم تسجيل وفاة 4 مصابين ، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 576 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 768 حالة جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 155 ألفا و667 حالة.

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