شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 608 إصابات جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، 608 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 93 ألفا و417 حالة.

وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة (الوسط) الليبية، اليوم الثلاثاء - أن 391 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 54 ألفا و209 حالات، فيما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 1196 حالة.

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