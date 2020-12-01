المرور يكشف حقيقة تقديم خدمات عن طريق وسطاء

حذر «المرور السعودي» من التعامل مع الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي تقديم خدمات مرورية، مؤكدًا عدم وجود خدمات مقدمة عن طريق الوسطاء.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «المرور السعودي أكد أنه لا توجد خدمات مرورية رسمية تقدم عن طريق الوسطاء أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي».

وأشارت إلى أن «المرور حذّر من التعامل مع الحسابات الوهمية، والتي تهدف إلى الاحتيال وسرقة الأموال».

من جهة أخرى، دعا المرور السعودي –عبر تويتر- قائدي المركبات كافة إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة والتركيز التام عند القيادة وقت المطر، نظرًا لاحتمال انزلاق السيارة عن مسارها.