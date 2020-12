هل آلام البطن تشير إلى مرض نادر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اكتشف الأطباء حالة نادرة عند مواطنة أمريكية كانت تشكو من آلام في البطن، تسمى "الطحال الضال" ويسمى أيضا "الطحال الهاجر أو انفتال الطحال".



وتفيد مجلة The New England Journal of Medicine، بأن المريضة (36 سنة) قبل أن تصاب بهذا المرض خضعت لفحوص الكبد التي لم تكشف عن أي حالة مرضية أو تشوهات في الطحال. ولكن بعد يوم شعرت بألم حاد في بطنها وبدأت تتقيأ. وفقا لروسيا اليوم.

وبعد نقلها إلى مستشفى الطوارئ، حيث خضعت لفحوص جديدة أظهرت هبوط الطحال مسافة 30 سم. ووفقا للأطباء يعود سبب هذا الهبوط إلى الكبد المرتبط بالطحال بنظام وريدي.

وكان الأطباء في وقت سابق قد شخصوا إصابة المرأة بالتهاب الكبد، الذي تطور إلى تليف الكبد، الذي بدوره تسبب في إعاقة تدفق الدم في الدورة الدموية، ما أدى إلى بقاء كمية كبيرة من الدم في الطحال، مسببا تضخمه وبالتالي تمدد الأربطة المحيطة به.

ويشير الأطباء، إلى أن أخطر عواقب هذه الحالة، هي احتشاء الطحال الذي يؤدي إلى الوفاة.

و"الطحال الضال" مرض ناجم عن تمدد الطحال المفرط، أو عدم نمو الأربطة التي تثبته في المكان الطبيعي المخصص له، ما يؤدي إلى انفتاله أو الاحتشاء وحتى تمزقه.