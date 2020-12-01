تونس بين أكثر 5 دول في العالم تتصدر جراحة العظام

وحسب موقع إذاعة "نسمة" التونسية، يلتقي عدد من أفضل أطباء الجراحة في العالم في هذا المؤتمر، لمناقشة الأوراق العلمية.
ويعقد المؤتمر خلال السنة 2021 في فرنسا، وتعتبر تونس من بين 5 دول في العالم من حيث الأوراق العلمية.
وتشارك تونس مع أطباء من الهند وإنجلترا والصين.
ويعمل الأطباء في تونس على تقديم أعمالهم العلمية في المؤتمرات العالمية لمناقشتها والاستفادة من أفضل الأطباء في العالم، حسب إذعة "نسمة".
© Sputnik / M.Hassan
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