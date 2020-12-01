محمد بن زايد: الإمارات تجربة تنموية استثنائية في العالم

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للإمارات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

ويحل اليوم الوطني للإمارات في 2 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وتحتفل فيه البلاد بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

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وقال ولي عهد أبوظبي إن بلاده عازمة على "مواصلة مسيرة إنجازاتها الحضارية في مختلف المجالات"، مضيفا أن "هذه المسيرة لن تتوقف، بإذن الله، مهما كانت الظروف والتحديات، لتؤكد أنها تجربة تنموية استثنائية خارج كل الحسابات والمعايير المتعارف عليها في تجارب التنمية في العالم كله قديماً وحديثاً".

واعتبر أن الإمارات قدمت خلال أزمة فيروس كورونا "نموذجاً فاعلا وإنسانيا، في التعامل مع الجائحة وإدارة آثارها وتداعياتها على مختلف المستويات".

وأكد أن "الإنسان هو المحور الأساسي لمشروعنا التنموي والبوصلة التي تتحرك وفقاً لها كل خططنا واستراتيجياتنا في الماضي والحاضر والمستقبل".

وتابع: "ندخل العام الخمسين من عمر دولتنا الفتية وتجربتنا الوحدوية الفريدة ونحن أكثر قوة وثقة في النفس والقدرات... وأشد عزماً على بلوغ أهدافنا خلال الخمسين سنة المقبلة".

وأعرب ابن زايد عن أمله في أن تكون الإمارات "أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئة لإنشائها".

وقال إن الإمارات "تعمل من أجل السلام الإقليمي الشامل الذي يستفيد منه الجميع ويحقق مصالح الجميع ويعزز أركان الاستقرار والأمن في المنطقة".