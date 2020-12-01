شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش فى ذكرى العيد الوطنى الـ49: "موقع الإمارات الإقليمى والدولى راسخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أن دولة الإمارات راسخة في موقعها الإقليمي والدولي بإدارة حكيمة بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 49 لعيد الاستقلال الوطنى، وحرص الوزير أنور قرقاش على إحياء هذه المناسبة الوطنية التي تحل ذكراها غدا الأربعاء 2 ديسمبر، بتوجيه رسالة يعبر فيها عن فخره بمسيرة الإمارات وقصص النجاح التي تلهم نحو المستقبل.



انور قرقاش على تويتر

وغرد الدكتور أنور قرقاش، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "نحتفل، قيادة وشعبا، بعيدنا الوطني الـ49 وثقتنا في المستقبل عظيمة، مسيرة الاتحاد الخيّرة مستمرة وقصص النجاح متعددة وموقعنا الإقليمي والدولي راسخ، والإرادة والحكمة التي أسست الإمارات ووثقت بنيانها تنير طريق المرحلة القادمة".

اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

وفي وقت سابق، حرص الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، على احياء "يوم الشهيد"، الذي تحل ذكراه كل عام يوم 30 نوفمبر، مؤكدا أن روح الشهداء وحبهم لوطنهم تظل حية بينهم وينتج عنها سيرة من الفخر والعزة، وعبر عن فخره في يوم الشهيد بالقيم التي بذلها الراحلون والتضحيات التي قدموها من أجل رفعت وطنهم الإمارات.