شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات تزامناً مع الحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

دعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات كافة لتوخي الحذر وتخفيف السرعة، والتركيز التام عند القيادة وقت المطر.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر : “كافة قائدي المركبات لتوخي الحذر وتخفيف السرعة والتركيز التام عند القيادة وقت المطر، نظرًا لاحتمال انزلاق السيارة عن مسارها” .

وكانت “إدارة المرور” قد شددت على ضرورة التأكد من سلامة مساند الرأس وضبطها، لما لها من دور في حماية الرأس والعنق، خاصة عند وقوع حوادث الاصطدام من الخلف.