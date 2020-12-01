شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تختبر تقنية «العدسة السائلة» بكاميرات هواتفها الذكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت تقارير صينية عن أن شركةHuaweiوصلت للمرحلة الأخيرة من اختبار ما يُسمى بالعدسة السائلة، والتي من المفترض أن تُحسن استقرار الصور وأوقات التركيز.

ومن مزايا هذه الخاصية أنه سيتم تقليص وقت التركيز إلى بضعة أجزاء من الثانية مما يجعله يُطابق سرعة التركيز التلقائي للعين البشرية.

وسيتم استخدام هذه التقنية في الكاميرات المُقربة أولاً، لذا بدلاً من تحريك العدسات، ستقوم وحدة الكاميرا بتغيير شكل السائل من خلال تطبيق جهد كهربائي مُختلف للتحكم في تركيز الضوء. وبفضل ذلك، سيكون هذا النظام أكثر مقاومة للصدمات أيضا وأكثر متانة مقارنة مع محركات التركيز التقليدية.

ووفقًا لأحد المسربين البارزين في الصين، فسوف يتم ربط هذه العدسة مع المستشعرSony IMX782الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، وسيتم استخدام هذا المستشعر في الكاميرات المُقربة.