احتفالا بالعيد الوطني... قرقاش: بلادنا ناجحة وموقعها الإقليمي والدولي راسخ

وغرد الوزير الإماراتي، احتفالا بالعيد الوطني الإماراتي الـ49، عبر حسابه الرسمي في موقع توتير، وقال: "نحتفل قيادة وشعبا، بعيدنا الوطني 49 وثقتنا في المستقبل عظيمة".

وتابع قرقاش أن بلاده بها قصص نجاح متعددة وموقعها الإقليمي والدولي راسخ.

وأشار قرقاش إلى أن الإرادة والحكمة التي أسست الإمارات "تنير طريق المرحلة القادمة".

وتحتفل الإمارات بعيدها الوطني الـ49 يوم 2 من شهر ديسمبر/كانون الأول.

واليوم الوطني الإماراتي، هو ذكرى قيام الاتحاد الإمارتي، في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971.