شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتم اختبار المعلمين بالرخص المهنية على تخصصهم أم المواد التي يدرسونها ؟.. مسؤول يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية الدكتور محمد الدريس، أن عدداً من ورش العمل قد عقدت مع وزارة التعليم حول طريقة اختبار المعلم للرخص المهنية من حيث تخصصه والمواد التي يقوم بتدريسها.

وقال الدريس، خلال برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية : “أُرسلت محاضر بما خرجت به ورش التعليم إلى الوزارة، وهيئة تقويم التعليم تختبر وفق ما يرد إليها من وزارة التعليم من خلال الربط الإلكتروني”.

وأضاف الدريس: “نحن ننتظر رد وزارة التعليم تجاه ما أرسل من محاضر حول الاختبار وفق التخصص”.

وأشار الدريس إلى أن وزارة التعليم هي الأجدر بتحديد طريقة الاختبار لخبرتها في باحتياج الميدان وتعويم التخصصات داخل الميدان أيضاً، وأن هناك بعض التفاصيل لا تدخل فيها هيئة تقويم التعليم.