وقال الوزير المصري في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، "امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل بإذن الله".
وأضاف شوقي في منشور آخر، "سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع".
وتابع، "أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا، وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام بإذن الله".
كان وزير التعليم المصري قال في تصريحات أمس الاثنين، إنه تم تحديث موعد امتحانات الثانوية العامة لتكون يوم 19 يونيو/حزيران المقبل.
أما عن إمكانية تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة، بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، فقال شوقي: "هذا أمر غير وارد على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم المصري: امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية لجميع الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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