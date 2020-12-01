شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تطلق إذاعة ثقافية لمواجهة خطابات الكراهية والتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت موريتانيا إذاعة ثقافية متخصصة جديدة، تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات الشباب، وتوظيفها في إيجاد حلول لتحديات الجريمة المنظمة، ولمواجهة خطابات الكراهية والتطرف، وبناء الوطن.

وقال المدير العام لشبكة إذاعة موريتانيا محمد الشيخ سيدي محمد إن الإذاعة الثقافية الجديدة ستمكِّن من مواجهة التطرف والغلو، وحركات التكفير والتدمير، وخطر عدم الاستقرار، والانتشار المفاجئ للكوارث المناخية والأوبئة الجرثومية، وتنامي خطابات الكراهية على أساس اللون والطائفة والطبقة الاجتماعية وغيرها.

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