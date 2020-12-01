عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرة نار تشعل سماء اليابان.. جسم لامع غريب

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365

أشعلت كرة نار سماء غربي اليابان ووسطها، ونشر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا للجسم الغريب اللامع.



وذكرت وسائل إعلام يابانية أن شهب النار كان عبارة عن نيزك منفجر شديد السطوع، فيما قال تاكيشي إينو مدير القبة الفلكية (بلانيتاريوم) التابعة لبلدية أكاشي لوكالة كيودو اليابانية للأنباء: "نعتقد أن آخر انفجار ضوئي كان ساطعا بالقدر عينه كالقمر البدر".

وكانت كرة النار مرئية لبضع ثوان خلال الساعات الأولى من الأحد، لكن جرى تخليد المشهد من خلال صور كاميرات مملوكة للإذاعة الوطنية "إن إتش كاي" التي تلتقط نشاط الزلزال بدلا من عروض الضوء في الفضاء.

وكتب شاهد رأى شهب النار، عبر تويتر: "أضيئت السماء للحظة وساورني شعور غريب في ظل عدم إمكان أن يكون ذلك ناجما عن البرق. شعرت بقوة الكون".

وقال آخر في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو عن النيزك المتفجر التُقط أثناء القيادة: "هل كانت هذه كرة نار؟ أعتقد أنها نهاية العالم".

وكان نجم ساطع مماثل شوهد فوق طوكيو في يوليو/ تموز قبل تحديد طبيعته لاحقا على أنه نيزك، وعُثر على أجزاء منه في منطقة تشيبا المجاورة.