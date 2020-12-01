عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكاء جوجل الاصطناعي يحل معضلة علمية حيرت العلماء لـ 50 عاما

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365

في انفراجة ثورية في بحوث الادوية، تمكنت شركة ”ديب مايند“ البريطانية للذكاء الاصطناعي، والتي تملكها جوجل، من حل واحدة من أصعب ألغاز العلم، والتي حيرت العلماء لمدة 50 عاما.



تمكن نظام الذكاء الاصطناعي ”ألفا فولد“، من حل ما يعرف باسم ”مشكلة طي البروتين“، وهي معرفة كيف يحدد تسلسل الأحماض الأمينية في البروتين هيكلها الذري ثلاثي الأبعاد.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تصارع الباحثون منذ فترة طويلة مع التعقيد الهائل للبروتينات، والتي تصنعها جميع الكائنات الحية من آلاف الأحماض الأمينية، والتي تعتبر لبنات بناء الحياة.

يتشكل البروتين نتيجة ملايين من التفاعلات الصغيرة بين الجزيئات، ولطالما كان فك شيفرة شكلها ثلاثي الأبعاد مهمة شاقة تتطلب عدة سنوات من العمل والمعدات المتخصصة، حيث يعني معرفة شكل البروتين تمكن الباحثين من التنبؤ بمدى فعالية الأدوية والدور الذي يلعبه البروتين في الجسم.

وأمضى العلماء 50 عامًا في محاولة لإيجاد طريقة للتنبؤ ببنية البروتين بسرعة، ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف، حتى نجح فيه الذكاء الاصطناعي.

درب الخبراء نظام ألفا فولد خصيصا على هذه المهمة من خلال تغذيته بـ 170 ألفا من البروتينات والهياكل الفردية، والتي كانت قد حددت سابقا بالطريقة القديمة.

وعند اختباره، تمكن النظام من التنبؤ بشكل البروتينات بمتوسط دقة بلغ 92.4 %.

ولأن جميع الأمراض تقريبا، بما في ذلك السرطان وكوفيد-19، ترتبط ببنية البروتين ثلاثية الأبعاد، يمكن لهذه الانفراجة أن تمهد الطريق لتطوير أسرع للعلاجات من خلال تحديد بنية البروتينات غير المعروفة سابقا.

وقال رئيس الجمعية البريطانية الملكية فينكي راماكريشنان: ”يمثل هذا العمل الحسابي تقدمًا مذهلًا في مشكلة طي البروتين، وهي تحدٍ كبير عمره 50 عامًا في علم الأحياء“.