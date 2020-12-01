شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إغلاق شارع الملك عبدالعزيز في بريدة بعد تُحوّله لنهر من المياه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حوّلت مياه الأمطار شارع الملك عبدالعزيز في بريدة بمنطقة القصيم لما يشبه نهر الماء ، وسط غرق عدد من السيارات ومحاصرة أخرى. من جانبها، قامت الجهات المختصة بمدينة بريدة بإغلاق الشارع بالكامل بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل ملحوظ، حيث وثّقت قناة الإخبارية المشهد في مقطع فيديو عبر مراسليها بالشارع .

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