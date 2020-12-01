عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من شاومي.. Redmi Note 9 Pro 5G هاتف ذكي جديد بمميزات فائقة

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي Redmi Note 9 Pro 5G الجديد، ولم تحدد الشركة توقيت طرحه في الأسواق العالمية.



وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد من الفئة المتوسطة يزخر بكاميرا تعمل بدقة وضوح 108 بيكسل وشاشة بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف شاومي Redmi Note 9 Pro 5G الجديد على شاشة قياس 6.67 بوصة تعمل بدقة وضوح 1080+ بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، ويمكن خفض معدل تنشيط الصورة إلى 30 هرتز للحفاظ على شحنة البطارية.

وقد قامت الشركة الصينية بحماية الجانب الأمامي والخلفي لهاتفها الذكي الجديد بزجاج Gorilla Glass 5، وينبض بداخله معالج كوالكوم Snapdragon 750G مع مودم 5G وبطارية سعة 4820 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها بقدرة 33 في غضون 58 دقيقة بشكل كامل، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت.

وتروج شركة شاومي لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل ومزودة بمستشعر سامسونج ISOCELL HM2، بالإضافة على كاميرا واسعة الزاوية بمجال رؤية 120 درجة واثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، وتعمل كاميرا السيلفي على الجانب الأمامي بدقة 16 ميجابيكسل.

ويشتمل هاتف شاومي الجديد على سماعات استريو ومنفذ AUX ومنفذ USB-C وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، ولم تفصح شركة شاومي عن موعد طرح هاتفها الذكي الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.