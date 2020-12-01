كما ألقى رجال الأمن بالقاهرة على مصور الجلسة أثناء تواجده في منطقة حلوان. وكانت أجهزة الأمن قد رصدت صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس تحمل الطابع الفرعوني بجوار هرم سقارة، بحسب موقع "صدى البلد" المصري.
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
من جانبه، أحال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الواقعة إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد وزيري، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم، على الحفاظ على الأماكن الأثرية، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية؛ سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير.
ونقل الموقع عن مصدر مسؤول بمنطقة سقارة الأثرية، قوله إن
الصور المتداولة هي للعارضة "سلمى الشيمي"، هي صور حقيقية، والتقطت بالفعل منذ 4 أيام أمام الهرم المدرج بمنطقة سقارة.
وأضاف أن الفتاة دخلت منطقة هرم سقارة كأنها زائر عادي، مرتدية عباءة سوداء، لتزيل هذه العباءة وتكشف عن اللبس الفرعوني، متابعا: "حصل خداع للأثريين بالمنطقة، عشان هما كانوا قاطعين تذاكر عادية جدا. الوزارة غاضبة جدا وجار التحقيق في الواقعة".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على سلمى الشيمي "فتاة الأهرامات" ومصور الجلسة المثيرة للجدل في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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