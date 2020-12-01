سحب الجنسية المصرية من 42 شخصا بينهم طفلة عمرها 6 أشهر

وضمت قائمة الجنسيات التي تقدم هؤلاء للحصول عليها، الألمانية وتقدم لها 26 شخصا، النمساوية وتقدم لها 9 أشخاص، فيما تقدما شخصان للحصول على الجنسية الهولندية، وفقا لقرار الوزير.
وبحسببوابة "الأهرام" المصرية، تقدم مصري واحد للحصول على الجنسية السعودية، ومثله لاقتناء جنسية البوسنة والهرسك، فيما تقدم شخص للحصول على الجنسية الفلسطينية، وآخر للحصول على جنسية ليختنشتاين.
وحصلت طفلة لم يتجاوز عمرها 6 أشهر، والمولودة في القاهرة يوم العاشر من يونيو/ حزيران الماضي على الجنسية السعودية مع سحب الجنسية المصرية منها أيضا.
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