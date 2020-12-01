رئيس وزراء السودان يلتقى لجنة المساعى الحميدة لولاية جنوب كردفان محلية قدير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس الوزراء السودانى د. عبد الله حمدوك، اليوم، الاثنين، لجنة المساعي الحميدة لولاية جنوب كردفان محلية قدير، برئاسة رئيس اللجنة الشرتاي إبراهيم عبد الله محمد .

وقال الشرتاي، إنهم قدموا تقريراً أوليّاً لـ د. حمدوك، احتوى على مهامها التي اضطلعت بها، والمتمثل في الوقوف على الإشكال الواقع بين دار علي وكنانة، وخلفية الصراع بين المُكوِّنين الأهليّيْن، ومقترحات الحلول من خلال الاستماع إلى الأطراف.

وأشار رئيس اللجنة الى أنهم أكدوا على أهمية إعداد وثيقة يوقع عليها الطرفان تُعنى بالتعايش السلمي ووقف كل أشكال الاحتراب، وكذلك أوضح انهم أمنوا أن تدرج توصيات الوثيقة في مؤتمر للصلح بين القبيلتين يعقد قريباً.