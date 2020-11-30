شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: لهذه الأسباب قد يتوقف الدعم عن المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، على شكاوى بعض المستفيدين من إيقاف الدعم المستحق.

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين: “إنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج “.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال.

وبذلك يصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال، منها 620 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.