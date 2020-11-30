شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعطى زكاته لشخص لتوزيعها ثم ضاعت أو سرقت فهل تبرأ ذمته؟.. الشيخ «المنيع» يُجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجاب الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال أحد المشاهدين عبر فضائية “قناة السعودية”، حيث سأل المشاهد عن حكم مال الزكاة المسروق أو الضائع.

ورد الشيخ “المنيع” عن سؤال جاء نصه كالتالي: “رجل أعطى زكاته لشخص لتوزيعها على المستحقين، ثم ضاعت أو سرقت، فهل تبرأ ذمة المزكي؟. وجاءت إجابة الشيح قائلاً: إن الزكاة في هذه الحالة لا تسقط عن المُزكي بل تظل في ذمته ويجب أدائها على وجهها.