مصر تعلن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة... الموعد والقيمة وعدد المستفيدين

وقال الوزير المصري إن 2.3 مليون من العمالة غير المنتظمة سجلوا بياناتهم من أجل المنحة، مضيفا أن المسجلين سيحصلون على 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر بدءا من الأسبوع الحالي، بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات جنيه، حسبما نقلت بوابة "الأهرام" المصرية.
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وأضاف الوزير أن مصر حققت نموا اقتصاديًا بنسبة 3.6% خلال العام المالى 2019/ 2020، بما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التي جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويُجسد أيضا أهمية المشروعات التنموية غير المسبوقة.
وأضاف معيط أن
مصر حققت فائضا بنحو 105.5 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2020، وفيما يتعلق بالحصول على دفعة قرض صندوق النقد الدولي توقع معيط الحصول عليها في النصف الأخير من ديسمبر المقبل.
وأكد معيط أن بلاده قد تتوجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول 2021 في حال الحاجة إلى ذلك، لافتا إلى أن مصر ضخت 65 مليار جنيه ضمن حزم الدعم في العام المالي الحالي.
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