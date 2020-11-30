شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السوداني يعلن رفع اسم بلاده من قائمة الارهاب الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، إن رفع إسم السودان من قائمة الارهاب الامريكية سيتم في ديسمبر القادم وان كل الشواهد تدل على ذلك مؤكداً أن السودان سيحتاج لتطوير نظامه المصرفي والخدمة المدنية لمواكبة العودة للعالم مرة أخرى بعد رفع إسم السودان من القائمة،

وأبدى رئيس الوزراء في اللقاء الذي أجراه معه تلفزيون السودان وبث اليوم إنزعاجه من التمجيد لشخصه ووصفه بالمخلص وترديد عبارات شكراً حمدوك مشدداً على ضرورة التأسيس لتمجيد البرامج التي تراعي قدر الشعب السوداني وليس الاشخاص مبيناً أن الشعب السوداني يستحق أن يعمل الجميع على قيام دولة المؤسسات وتغليب روح القيادة الجماعية والعمل الجماعي مؤكداً أن هذا الحلم سيتحقق لخلق سودان قوي معافى وان إرادة الشعب السوداني قادرة على تحقيق ذلك.

من ناحية أخرى، وجه وجه رئيس مجلس الوزراء شركة الخطوط الجوية السودانية بخلق شراكة فاعلة مع شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات، حتى يعود الناقل الوطني لموقعه الريادي في مقدمة شركات الطيران بالشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان اليوم أن حمدوك التقى مع وفد من شركة "بوينج" الأمريكة لصناعة الطائرات، بحضور وزير البُنى التحتية والنقل السوداني المُكلّف المهندس هاشم ابنعوف، والقائم بالأعمال الأمريكي في السودان برايان شوكان.

وقال ابنعوف، في تصريح صحفي، "إن زيارة وفد الشركة يعتبر ترجمة عملية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، موضحا أن اللقاء تطرق لمستقبل العلاقة بين شركة "بوينج" وشركة الخطوط الجوية السودانية في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن اللقاء تناول مختلف الفرص الاستثمارية لشركة "بوينج" الأمريكية في السودان.

ومن جانبه، قال ياسر تيمو المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية إنهم وضعوا خطة لمراجعة العمل مع شركة "بوينج" الأمريكية للاستفادة من التجارب الماضية مع الشركة وفتح آفاق جديدة لطبيعة العمل مع الشركة في مجال تحديث وتطوير مختلف العمليات الجوية والأرضية لشركة "سودانير".