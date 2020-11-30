وزارة الصحة السورية تطلب من المشافي الانتقال لـ"خطة الطوارئ"

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" طلبت وزارة الصحة من مديري الصحة والهيئات العامة في المشافي إيقاف العمليات الباردة اعتباراً من الثاني من كانون الأول/ديسمبر مع استمرار العمل بالنسبة للحالات الإسعافية والجراحية الخاصة بالأورام.

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وأكدت الوزارة "ضرورة انتقال كل المشافي للعمل ضمن خطة الطوارئ (B) بحيث يتم التوسع ضمن أقسام المشفى لمصلحة مرضى كورونا "، مشيرة إلى "رفد هذه الأقسام بالكوادر اللازمة المدربة بما ينعكس إيجاباً على قبول كل الحالات المشتبهة وعدم إحالتها لمشاف أخرى إلا بعد التنسيق مع غرفة الطوارئ بالإدارة المركزية".

ونوهت الوزارة إلى "تأمين مستلزمات القبول في أقسام العناية الإسعافية والعامة والقلبية والعصبية والحروق بحيث يتم استثمارها لمصلحة مرضى كورونا".

ودعت الوزارة إلى "استدعاء الكوادر في حالة الطوارئ وتشغيل المشافي بالطاقة القصوى، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين مديري الصحة والهيئات العامة للمشافي، غرفة الطوارئ المركزية، وإرسال البيانات اليومية المطلوبة بالسرعة الممكنة".

ولغاية يوم أمس الأحد، سجلت سوريا 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات المسجلة في بيانات وزارة الصحة السورية إلى 7797، توفي منهم 413 وشفي 3500 شخص.