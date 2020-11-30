شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الرياض» يُحفّز الجميع: أبلغوا فورًا عن هذه المخالفات في حق «ذوي الإعاقة» (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يواصل المجلس البلدي بالرياض اهتمامه بخدمات ذوي الإعاقة التي تسهم في إشراكهم بسهولة في الحياة العامة، وذلك ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تذليل العقبات جمعيها أمام تلك الفئة الغالية، حيث نشر المجلس إنفوجراف يحوي عددًا من المخالفات التي تستوجب الإبلاغ الفوري.

وطالب “بلدي الرياض” بضرورة الإبلاغ الفوري عن 5 مخالفات أساسية هي: عدم وجود ممر للكرسي المتحرك، وعدم وجود موقف لسيارات ذوي الإعاقة، وعدم وجود مصعد، وعدم وجود دورة مياه مخصصة لذوي الإعاقة وأخيرًا عدم وجودبوابة متحركة.

ونوه المجلس عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى ضرورة مشاركة الجميعفي خدمة ذوي الاعاقة والإبلاغ عن المخالفات المذكورة عبر مركز 940.