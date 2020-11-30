الأرصاد الجوية المصرية تزف بشرى سارة إلى المواطنين

وأكدت وكيلة مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، أن الطقس مستقر تماما، ولا توجد أي فرص لسقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية.
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وقالت: "استقرار تام في الأحوال الجوية على معظم مناطق الجمهورية، وسنستطيع الاستمتاع بالإجازة الأسبوعية".
وفيما يتعلق بالسواحل الشمالية، أشارت إيمان شاكر إلى أنها ستتأثر بأمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، وستكون خفيفة يوم الخميس الموفق 3 ديسمبر/ كانون الثاني.
وكانت مصر شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تقلبات جوية، خاصة في أيام الخميس والجمعة والسبت، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية وقتها تحذيرا للمواطنين من حالة عدم استقرار الطقس ودعت المواطنين في عدد من المناطق إلى عدم حمل أي أجسام معدنية.
ودخلت البلاد حزام الأمطار، نتيجة التغيرات المناخية الكبيرة التي شهدتها، بحسب ما صرح به رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان.
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