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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجلاء آلاف السكان بعد ثوران بركان في جزيرة اندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
إجلت السطات الاندونیسیة، الیوم الاثنین، آلاف السكان بعد ثوران بركاني في جزیرة (لیمباتا) بجنوبي اندونیسیا فیما لم ترد تقاریر عن سقوط ضحایا.
وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث الاندونیسیة رادیتیا جاتي في بیان إنه تم رفع حالة التأھب لمواجھة بركان (إیلي لیوتولوك) إلى ثاني أعلى مستوى بعد سلسلة من الثورات البركانیة خلال الأیام الماضیة مما أدى إلى إجلاء أكثر من 4400 شخص في المناطق المحیطة.
ووفقا لھیئة مسح البراكین في اندونیسیا ثار بركان (إیلي لیوتولوك) یوم الجمعة الماضي لأول مرة منذ عام 2012 اذ أطلق رمادا دخانیا بارتفاع 500 متر نحو السماء فیما ثار مجددا أمس قاذفا رمادا دخانیا بارتفاع 4000 متر نحو السماء.
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