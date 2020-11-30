السفير الفلسطيني لدى روسيا: فلسطين تبحث مع روسيا إمكانية استخدام لقاح "سبوتنيك V"

وأشار الدبلوماسي إلى وجود آليات تعاون، بما في ذلك طرق ووسائل للحصول على اللقاح الروسي في مؤتمر عبر الإنترنت نظمته وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا". وقال نوفل إن المفاوضات بشأن هذه القضية جارية منذ بعض الوقت.

وقال السفير: "نحاول إيجاد آلية تستند إلى ثلاثة عناصر. الأول هو برنامج لدعم الدول الأقل تقدمًا بتوفير اللقاح، وفي المرحلة الثانية، يمكن لهذه البلدان شراء جزء من اللقاح وفي المرحلة الثالثة، يمكن لهذه البلدان إنتاج هذا اللقاح محليًا. نحن نعمل مع الأصدقاء الروس في إطار هذه الرؤية"

وأضاف: "نحن ننظر الآن في الأسئلة حول المقدار الذي يمكن لروسيا أن تقدمه لنا (الجرعات)، وثانيًا، ما هو الثمن. تحدثنا عن هذا مع سفير الأردن، لأنه في فلسطين والأردن، ربما، سيكون هناك إنتاج مشترك في المرحلة الثالثة".