وفي تغريدة على "تويتر"، قال مكتب أبو ظبي الإعلامي: تنفيذاً لتوجيهات خليفة بن زايد وبدعم من محمد بن زايد ومتابعة منصور بن زايد، صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن عن إعفاء 1607 مواطنين من مديونياتهم".
وأضاف أن "القيمة الإجمالية تفوق 869 مليوناً و845 ألف درهم، وبمشاركة 12 بنكاً ومصرفاً حول الدولة".
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بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أم القيوين الوطني، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
ويشارك بنك أم القيوين الوطني في المبادرة عبر شطب وإلغاء مديونية عملائه المتعثرين عن السداد من مواطني دولة الإمارات بقيمة إجمالية تفوق 4 ملايين درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات... إعفاء أكثر من 1600 مواطن من ديون تقدر بحوالي 236 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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