الإمارات... إعفاء أكثر من 1600 مواطن من ديون تقدر بحوالي 236 مليون دولار

وفي تغريدة على "تويتر"، قال مكتب أبو ظبي الإعلامي: تنفيذاً لتوجيهات خليفة بن زايد وبدعم من محمد بن زايد ومتابعة منصور بن زايد، صندوق معالجة الديون المتعثرة يعلن عن إعفاء 1607 مواطنين من مديونياتهم".

وأضاف أن "القيمة الإجمالية تفوق 869 مليوناً و845 ألف درهم، وبمشاركة 12 بنكاً ومصرفاً حول الدولة".

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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تشمل قائمة البنوك، بنك أبوظبي الأول، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أم القيوين الوطني، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

ويشارك بنك أم القيوين الوطني في المبادرة عبر شطب وإلغاء مديونية عملائه المتعثرين عن السداد من مواطني دولة الإمارات بقيمة إجمالية تفوق 4 ملايين درهم.