توزيع لقاح كورونا "مجانا" على المواطنين في الجزائر

وقال عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، بقاط بركاني، في رد على سؤال للإذاعة الوطنية الثالثة حول مجانية توزيع لقاح كورونا على المواطنين: "نعم سيوزع مجانا على المواطنين".

وانتقد بركاني، وضع صندوق التأمينات الاجتماعية الذي لم يستطع التأقلم مع الوضع الصحي، مثل قضية تعويض الكشف عن فيروس كورونا، وذلك وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وحول اعتماد جواز سفر صحي، وفقا لما يتم تداوله عبر العالم، للسماح بالتنقل بين الدول، أكد أن ذلك مرتبط باعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن عدد الإصابات في الجزائر بلغ 82221 حالة، تعافت 52201 منها، في حين سجلت 2410 وفيات.