وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن المجلس الأعلى المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا في البلاد قرر، اليوم الإثنين، استئناف عدد من الأنشطة التجارية والصناعية، دون إعطاء تفاصيل، وفق وكالة "رويترز".
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يذكر أن إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية أكتوبر الماضي بلغت 70 مليونا و705 آلاف ريال عماني، مقارنة بـ 177 مليونا و727 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر من عام 2019، فيما بلغت نسبة الإشغال 26.1% بنهاية أكتوبر الماضي.
يذكر أن عُمان استأنفت الرحلات الجوية الدولية، في الأول من شهر أكتوبر الماضي، ولكن مع السماح فقط بدخول المواطنين والوافدين الذين يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بشكل تدريجي... سلطنة عمان تستأنف إصدار التأشيرات السياحية بعد تعليقها بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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