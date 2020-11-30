مسودة ميزانية الأردن لعام 2021 تتوقع إنفاقا حكوميا 9.93 مليار دينار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الأردنى، محمد العسعس، اليوم، الاثنين، إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2021 تتوقع إنفاقا حكوميا بقيمة 9.93 مليار دينار (14 مليار دولار) وتمهد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5 % بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود. مجلس الوزراء التابع لمجلس الوزراء الموافقة على الميزانية من الموافقة على التمويل السريع الذي يدعمه صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية.

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