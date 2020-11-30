شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين تحتفل غدًا بيوم المرأة البحرينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبًا بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام بحسب وكالة الأنباء البحرينية، ويعد "يوم المرأة البحرينية" مناسبة أطلقتها الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في العام 2008، بشعارها الرئيسي "قرأت، تعلمت، شاركت".

يوم المرأة البحرينية مناسبة وطنية مهمة للاحتفاء بمنجزات المرأة البحرينية وتميزت عن جدارة في كل المجالات ومختلف المستويات.

وبهذه المناسبة هنأ مجلس الوزراء البحرينى، المرأة البحرينية بمناسبة يوم المرأة البحرينية، مشيدًا بجهود المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي أسهمت في تعزيز تقدم المرأة البحرينية في جميع المجالات.