شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية تدين حادث اغتيال العالم النووى الإيرانى فخرى زاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجیة في بیان لھا الیوم الاثنین عن إدانتھا لحادث الاغتیال الذي تعرض له العالم النووي الایراني محسن فخري زادة في طھران. وحسب وكالة أنباء البحرين، أكدت الوزارة في بیانھا على موقفھا الثابت في رفض كافة أعمال العنف مھما كانت دوافعھا ورفضھا أیضا لكل ما من شأنه زیادة التوتر وتقویض الاستقرار في المنطقة. واختتمت الوزارة بیانھا فى الإعراب عن تعازیھا ومواساتھا للجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة.

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