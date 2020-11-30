شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"حقوق الإنسان" الجزائري يؤكد أن استقلالية القرار تزعج أطرافا أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان بالجزائر بو زيد لزهاري، اليوم الاثنين، أن استقلالية القرار السياسي للجزائر تزعج العديد من الأطراف الأجنبية التي تستعمل "شماعة" حقوق الإنسان كمحاولات فاشلة لفرض أجندتها.

وقال لزهاري - في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم تعليقا على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر - إن "استقلالية القرار السياسي للجزائر تزعج العديد من الأطراف الأجنبية التي تستعمل شماعة حقوق الإنسان في محاولات متكررة وفاشلة لفرض أجندتها على الجزائر وزعزعة استقرارها".

وأضاف أن "مهمة هذه الأطراف مستحيلة وصعبة أمام التفاف الشعب الجزائري حول مؤسسات دولته، وتنفيذ الجزائر لالتزاماتها الوطنية والدولية".

وأشار لزهاري إلى أن هذه الأطراف الأجنبية يزعجها منذ سنوات التفاف الشعب الجزائري حول الجيش الذي يؤدي مهامه الدستورية في حماية الحدود والسيادة الوطنية، معربا عن دهشته من عدم انزعاج البرلمان الأوروبي من حملة الإساءة للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وانتهاكات حقوق الإنسان بفلسطين والممارسات التعسفية ضد المتظاهرين السلمين في العديد من العواصم الأوروبية ومنها باريس.

ونوه إلى أن "لائحة البرلمان الأوروبي غير موضوعية لأنها لم تبرز الوجه الإيجابي للحقوق والحريات بالجزائر كحرية التعبير واستقلالية العدالة وحقوق المرأة والطفولة والمكاسب التي كرسها الدستور الجديد، وبالتالي فان هذه اللائحة هي تحامل على دولة ذات سيادة بأكاذيب واتهامات باطلة".

وألمح لزهاري إلى أن "هذه اللائحة تفتقر للباقة والدبلوماسية وموصولة بنزعة استعمارية كمحاولة للتغطية عن التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في عدة مناطق من العالم".