شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 2062 إصابة جديدة بكورونا و 15 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين تسجيل ‭‭2062‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭15‬‬ حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع ‭‭748‬‬ إصابة.

وأضافت أن ‭‭66‬‬ من المصابين "يرقدون في العناية المكثفة بينهم 12 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأوضحت الكيلة أن "الأرقام تشير إلى أن نسبة المصابين أصبحت أكثر من المتعافين".

وأضافت في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) أن "النظام الصحي الفلسطيني لا يزال قادرا على التعامل مع الوضع رغم زيادة الحالات بالمستشفيات".

وتفرض الحكومة الفلسطينية لليوم الثاني إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يمتد ليوم الخميس لمواجهة انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن تسارع أعداد الإصابات بسبب فيروس كورونا خلال الاسابيع الأخيرة دفعنا الى إجراءات لم نكن نرغب في العودة اليها".

وأضاف خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله "لكن حرصا على سلامتكم وسلامة ومجتمعنا، سنواصل هذه الاجراءات وفق البرنامج المعلن سابقا أي يتم إغلاق كامل الأراضي الفلسطينية من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباحا حتى نهاية الاسبوع مع اغلاق يومي الجمعة والسبت القادمين لكسر سلسلة الوباء".

وذكر اشتية أن الحكومة تتابع "الشركات المصنعة للقاح ومنظمة الصحة العالمية للحصول على نحو مليوني جرعة من هذا اللقاح في المرحلة الأولى آملين أن يتغلب العالم على هذا الفيروس لينهي الجائحة عن البشرية ويستعيد العالم صحته وعافية اقتصاده خلال السنة القادمة".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 98871 إصابة تعافى منها 77510 وتوفي 823.