شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تبدأ بناء قاعدة عسكرية جديدة فى مدينة إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت القوات التركية في بناء قاعدة عسكرية جديدة بمستوطنة كنصفرة جنوبي إدلب السورية ليتجاوز عدد القواعد العسكرية التركية في المناطق التي تسيطر عليها في إدلب إلى 70 قاعدة باستثناء نقاط المراقبة.

وقال موقع «EHA» التركي، أن القوات المسلحة التركية باشرت بناء قاعدة عسكرية جديدة بتل بدران التابعة لمستوطنة كنصفرة جنوب إدلب. بحسب المعلومات حصل عليها الموقع من مصادر إقليمية.

ونفذت عناصر من القوات المسلحة التركية مؤخرًا، عمليات استطلاعية في مدينة كنصفرة، وهي منطقة تماس مع قوات الجيش العربي السوري بجنوب إدلب. وفي السياق، أفادت المصادر أن الآلات التي تم شحنها إلى المنطقة قد بدأت أعمال بناء القاعدة.

بينما تواصل القوات المسلحة التركية إخلاء نقاط المراقبة في المناطق الواقعة تحت حصار روسيا وقوات النظام المدعومة من إيران، فإنها تواصل تحصين خطوط التماس جنوب إدلب.