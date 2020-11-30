شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 232 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وذكرت وزارة الصحة السعودية - وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية - أن 393 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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