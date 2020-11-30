سوريا... 500 آلية متنقلة مخصصة للبيع في المزاد العلني

وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الاثنين، أن "المزاد يبدأ من تاريخ الـ20 من كانون الأول/ديسمبر القادم ولغاية الـ 7 من كانون الثاني/يناير 2021" مضيفة أن:
المزاد سيكون مقسما إلى مجموعات فرعية.
ونوهت المؤسسة أن "مواقع تواجد السيارات المذكورة هي للمعاينة والاطلاع على حالة كل سيارة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "إمكانية الحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد من خلال مراجعة فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في دمشق أو فروعها في المحافظات السورية كافة أو على الموقع الإلكتروني".
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