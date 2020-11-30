شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1107 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، تسجيل 1107 إصابات جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ووفاة حالتين، وشفاء 714 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن إجمالي الإصابات المسجلة ارتفع إلى 168 ألفًا و860 حالة، والوفيات إلى 572 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 154 ألفًا و899 حالة.